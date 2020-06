Bijzonder dj-optreden: vanaf het bovenste puntje van de kerktoren

GROENLO – Uitkijkend over de hele stad draaide DJ Ray Montreal afgelopen zaterdag het meest bizarre dj-optreden uit zijn carrière.

Vanaf het uiterste topje van de Oude Calixtuskerk in Groenlo mixte hij een speciale dj-set op uitnodiging van de organisatie van het dansfeest Dancing in the Street. Het optreden was te volgen via het Youtube-kanaal van het event.

Dancing in the Street was deze dag gepland, maar werd in verband met de coronamaatregelen een jaar opgeschoven. Om dit jaar toch niet helemaal zonder enige reuring voorbij te laten gaan ontstond dit idee. ‘De Oude Calixtus is normaal gesproken het hart van ons evenemententerrein’, vertelt Michaël Lammers namens de organisatie.

‘Met discobollen in de toren en prachtig uitgelicht is de kerk echt een eyecatcher van formaat. Maar een dj laten optreden vanaf het hoogste punt… dat was nog niet gedaan, dus daar lag de uitdaging’, lacht de organisator.

Door timmerman Roy klein Gunnewiek is een dj-meubel op maat gebouwd in overleg met Bram Lurvink die voor de technische faciliteiten zorgde. Demontabel, want de weg naar boven kent de nodige nauwe doorgangen.

Videomaker Roel Krabben werd ingevlogen om het optreden vast te leggen. Letterlijk, want de opname bevat spectaculaire drone-beelden. Hij kreeg daarbij hulp van Edgar Walterbos en Jeroen Sprenkeler. De video van dit bijzondere dj-optreden is te zien via het Youtube-kanaal van Dancing in the Street of via deze rechtstreekse link: https://www.youtube.com/watch?v=m4VblMt4cks&t=842

Meer info over Dancing in the Street: https://dancinginthestreet.nl