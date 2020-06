Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een lage waterdruk als iedereen tijdens de voorspelde hittegolf later deze week massaal en lang de kraan gaat opendraaien. Kort douchen, geen grote opzetzwembaden vullen en de tuin alleen sproeien als het echt nodig is, tussen 22.00 en 07.00 uur, zijn noodzakelijk. Die adviezen gaat Vitens deze week in een publiekscampagne onder de aandacht brengen.

