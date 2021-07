BMX clinic op mobiele pumptrackbaan in Lievelde

Deel dit bericht













LIEVELDE – Van 14 tot en met 22 augustus is het wereldkampioenschap BMX bij Sportcentrum Papendal in Arnhem. De mobiele pumptrackbaan Oost Gelre is onderdeel van de side events in aanloop naar het WK. Op vrijdag 6 augustus is er een BMX clinic voor kinderen in Lievelde.

De kinderen leren onder professionele begeleiding zo veilig en snel mogelijk over de baan te racen. Alle materialen (fietsjes en helmen) zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen materialen meenemen. Het dragen van een helm is verplicht.

De clinic is van 13.00 uur tot 14.30 uur op het oude VION-terrein (vlakbij het treinstation in Lievelde). Kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar zijn hier van harte welkom. We houden de dan geldende coronamaatregelen in acht.