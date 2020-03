Boa’s en politie handhaven op naleven maatregelen

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Tot € 390,- boete voor niet naleven afstand houden

OOST GELRE – De gevolgen van het coronavirus zijn groot en dat zien we terug in allerlei aspecten van onze samenleving. Nog steeds worden mensen ziek en overlijden mensen aan de gevolgen van het coronavirus. We begrijpen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar ze zijn noodzakelijk om het virus onder controle te krijgen.

Groepsvorming

De afgelopen dagen hebben we kunnen zien hoe er binnen onze gemeente met de maatregelen van de overheid wordt omgegaan. We hebben hier ook meerdere berichten van inwoners over ontvangen. Gelukkig houden de meeste inwoners zich aan de maatregelen. Maar we zien helaas ook dat niet iedereen de ernst van de situatie inziet en zich niet aan de maatregelen houdt.

Meer toezicht en handhaving

De komende tijd gaat de politie in samenwerking met de gemeente meer toezicht houden om te zien of inwoners zich houden aan de maatregelen. Dit houdt in dat de inwoners die zich niet houden aan de maatregelen een boete riskeren. Dit doen we omdat de maatregelen noodzakelijk zijn om het virus onder controle te krijgen en onze inwoners te beschermen.

Boetes

Wie zich in een groep van 3 of meer personen bevindt zonder de afstand van 1,5 meter te bewaren riskeert een boete:

Van 12 tot 18 jaar = € 95,-

Van 18 jaar en ouder = 390,-

Stop verspreiding coronavirus

Ga daarom alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan 3 personen. Werk thuis als het kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.

