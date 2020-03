Kruiswerk dé regionale hulpverlener start

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Ouderen en kwetsbaren kunnen op ons rekenen

ACHTERHOEK – Kruiswerk Achterhoek & Liemers biedt iedereen vanaf nu de dienstverlening Kruiswerkhelpt.nl . Hoewel er rond het coronavirus platforms als paddenstoelen uit de grond schieten, signaleert Kruiswerk dat er nog geen vergelijkbaar initiatief is. Kruiswerkhelpt.nl ondersteunt namelijk de Kruiswerk hulplijn. Laatstgenoemde is gericht op met name ouderen en andere kwetsbaren die digitaal minder vaardig zijn. Hiermee is Kruiswerk in staat het hulpaanbod op gemeente- en zelfs lokaal niveau te verbinden. Dat er een grote behoefte is om niet digitaal vaardigen te bereiken en te helpen ervaart Kruiswerk dagelijks.

Kruiswerk Helpt verbindt hulpvraag en hulpaanbod

Een deel van de inwoners in de Achterhoek en Liemers weten zichzelf, ondanks de coronacrisis, prima te redden. Alleen is dat niet bij iedereen het geval. Voor deze mensen zet Kruiswerk zich met man en macht in. Naast de hulplijn die vorige week werd geopend, is er nu dus ook de website kruiswerkhelpt.nl. Iedereen met een hulpvraag of -aanbod kan bellen of zich aanmelden op de website. Het team van Kruiswerk helpt dan de hulpzoekende op basis van het aanbod naar passende hulp.

Dit betekent dat een inwoner van de Achterhoek of Liemers in principe elke praktische hulpvraag kan stellen. Samen met organisaties, leveranciers en lokale initiatieven kijkt Kruiswerk hoe ze iemand het beste kan ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan de maaltijdservice aan huis, een buurtinitiatief, de voorleesservice of handige hulpen die graag een boodschap doen, medicijnenhalen of wat huishoudelijke taken uitvoeren.

Hoort zegt het voort

Ondanks het feit dat er meer dan 125.000 Achterhoekers aangesloten zijn bij het Kruiswerk blijft het een hele uitdaging om digitaal minder vaardige ouderen te bereiken. Middels een drukwerkcampagne, welke via de huis-aan-huis bladen, supermarkten, apotheken en thuiszorgwinkels wordt verspreid, roept Kruiswerk hulpzoekenden en hulpaanbieders op om zich te melden via de hulplijn 0314 – 357 430 of kruiswerkhelpt.nl. Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9:00-17:00 uur.

Kruiswerk Achterhoek en Liemers is dé onafhankelijke ledenvereniging van de Achterhoek en Liemers waar ruim 125.000 inwoners uit de Achterhoek en Liemers zijn aangesloten. Zij richt zich primair op aanvullende zorg en diensten om leden, jong en oud, te ondersteunen in zelfregie thuis. Kruiswerk is actief in de volgende gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Duiven, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Voorst, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.

