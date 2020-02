GROENLO – Vanaf vanmorgen 11.00 uur zijn er bij de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord – en Oost Gelderland (VNOG) 150 stormgerelateerde meldingen binnengekomen. Het betrof vooral meldingen van loshangende takken en omgevallen bomen.

De brandweer van Groenlo heeft tot nu toe twee meldingen van omgewaaide bomen/tak gehad. De eerste was rond 20.30 uur aan de Gasteveldsdijk in Lievelde en een half uur later aan de Industrieweg in Groenlo.