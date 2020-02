Grol H.V. DS1 – Stevo DS2

GROENLO – Zaterdagavond was er weer een handbalavond in sporthal ‘Den Elshof’. Na de wedstrijd van het 2e team van handbalvereniging Grol tegen Stevo 3 uit Geesteren (Overijssel) was het de beurt aan dames 1 om ook tegen een team van Stevo te spelen. De dames waren erop gebrand om voor een goed resultaat te gaan, de punten konden ze goed gebruiken om bij de onderste plaatsen in de 1e klas weg te blijven.

HV Grol opende de score, maar Stevo liet zien niet voor niets naar Groenlo te zijn gekomen en ging ook voor een goed resultaat. Het jeugdige team van HV Grol liet in het begin enkele kansen liggen, terwijl het verdedigend even zoeken was om de goede aanval van Stevo te ontregelen. Stevo nam hierdoor een 2-5 voorsprong. De dames van HV Grol bleven geloven in zichzelf en in de meegegeven opdracht. Snel proberen om te schakelen van verdediging naar aanval en vrijuit en brutaal spelen. HV Grol ging steeds beter spelen en dit werd beloond, in een goede fase werkte het de achterstand weg en stond het weer gelijk (6-6). Er ontstond een wedstrijd waar beide teams niet voor elkaar onder deden. Stevo profiteerde van enkele aanvallen van HV Grol waarin niet werd gescoord, zelf scoorde het wel en zo stond het weer 6-10. Hierna gooide HV Grol alle remmen los, snelle aanvallen werden opgezet, fraai gescoord uit de ontstane vrije ruimtes, en verdedigend stond het als een Grolse vesting met Nikki in het doel die enkele zeker lijkende doelpunten wist te voorkomen. Binnen no-time stond het 10-10, HV Grol rook meer en ging er overheen. Op karakter en misschien wel het beste handbal laten zien van dit seizoen speelde het jonge team zich naar een 13-11 voorsprong wat tevens de ruststand werd.

Met elkaar ervan overtuigd zijn dat de wedstrijd nog lang niet gespeeld is, maar uitgaan van een goede uitgangspositie begonnen beide teams aan de 2e helft. HV Grol scoorde direct via een snelle break de 14-11. Stevo bleef goed meespelen en er ontstond een gelijk opgaande wedstrijd waarin de teams weinig voor elkaar onderdeden. Door beide teams werden er risico’s genomen en hierdoor werd het publiek getrakteerd op een spannende wedstrijd met goed handbal. Via tussenstanden van 16-16 en 19-19 hielden de teams elkaar in evenwicht en kon de wedstrijd alle kanten op. HV Grol werkte hard en was tot op het bot gemotiveerd om een goed resultaat te behalen deze avond. Met nog een paar minuten te spelen stond het 20-21 voor Stevo. Het was Maud die de dik verdiende gelijkmaker aan liet tekenen. In de laatste minuut wist HV Grol door goed te verdedigen Stevo van scoren af te houden. Na het laatste fluitsignaal stond het 21-21. Een terechte uitslag gezien het spelbeeld van de hele wedstrijd. Een dik verdiend punt voor een knap gespeelde wedstrijd van HV Grol, dit is goed voor het nodige zelfvertrouwen voor de komende wedstrijden.

De eerste 2 weekenden (waaronder Carnaval) ligt de competitie stil, waarna op 29 februari de uitwedstrijd volgt in de Lutte tegen het team met die naam.

