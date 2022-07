Carry de Vries ontvangt zilveren erespeld

OOST GELRE – Als dank voor haar werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Oost Gelre ontving Carry de Vries op dinsdag 5 juli een zilveren erespeld uit handen van Roel Broer, Manager afdeling Beheer en Onderhoud bij de Oorlogsgravenstichting. Locoburgemeester Jos Hoenderboom was hierbij aanwezig.

Mevrouw De Vries is 12 jaar consul geweest voor de Oorlogsgravenstichting. In deze rol was zij de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Oost Gelre en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Oost Gelre liggen een Nederlands en 34 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven. Mevrouw de Vries is als consul opgevolgd door Marvin Hendriks.

Consuls spelen belangrijke rol

In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. De consuls spelen een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van deze graven. In heel Nederland ondersteunen ongeveer 330 consuls de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester.

Over de Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers levend bij huidige en toekomstige generaties. Dit doen wij door hun levensverhalen te verzamelen en te delen en het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

