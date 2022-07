‘Wiesneuzen’ Floris en Rayen winnen tablet met streektaalpuzzel

BREDEVOORT/HALLE – Floris Prins van basisschool ’t Bastion in Bredevoort en Rayen Klein Gotink van Dorpsschool Halle wonnen de eerste ‘pries’ voor het goed oplossen van het Wiesneus-woorddiagram en de woordzeuker. Ze kregen beiden een mooie tablet, die maandagochtend op school werd uitgereikt door Femia Siero, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

De winnaars wisten nergens van en werden maandagochtend dan ook compleet verrast door Femia Siero, die de prijs persoonlijk kwam afleveren op beide scholen. Ook Diana Abbink, projectleider streektaal bij het ECAL, was erbij. Floris Prins en Rayen Klein Gotink waren twee van de vele kinderen die de oplossing van het woorddiagram ofwel de ‘woordzeuker’ in Wiesneus instuurden. Hun namen werden uit de hoge hoed, met daarin de naamkaartjes van alle goede inzenders, getrokken. Zij wonnen dus een mooie tablet, hun klasgenootjes kregen bovendien een petje met de opdruk ‘Ik praot plat’.

Wiesneus

Voor het vijfde jaar op rij trokken medewerkers van de Bibliotheek afgelopen maanden langs Achterhoekse basisscholen om een Wiesneus-les te verzorgen. Tijdens dit uurtje maken kinderen uit groep 5, 6 en 7 op een speelse manier kennis met de streektaal. Bij de les hoort het tijdschrift Wiesneus, waarin leuke verhalen, puzzels, opdrachten en liedjes staan, natuurlijk allemaal in het ‘plat’. Wiesneus-lessen worden gegeven door het hele Nedersaksische taalgebied. In de Achterhoek is Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) de initiator hiervan. Scholen kunnen zich bij hun bibliotheek aanmelden voor deze streektaalles.

Bijzondere voorstelling

Dit jaar wordt Wiesneus afgesloten met een prachtige muziekvoorstelling van Peter en de Wolf, waarbij het verhaal zal worden voorgelezen in het Achterhoeks. Het stuk wordt gespeeld op 25 september in openluchttheater Engbergen in Voorst en op 9 oktober in Theater ’t Spieker in Eibergen. Deze voorstellingen zijn gratis te bezoeken voor alle kinderen en hun ouders/grootouders.

Kaartjes zijn (tzt) te bestellen via de websites van beide theaters. Of kijk op www.ecal.nu/Peterendewolf voor meer informatie.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....