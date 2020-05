De koe, het varken en de slager zijn altijd gespreksstof

LICHTENVOORDE – Een goede slagerij kan zich onderscheiden met rund- en varkensvlees van topkwaliteit. Daar spreken mensen over. Slager Vincent: “Na alle gebeurtenissen in de afgelopen paar weken rond corona, willen mensen graag weten waar het vlees vandaan komt en hoe vlees verwerkt wordt. Kwaliteit, hygiëne, dierenwelzijn en smaakbehoud zijn belangrijke afwegingen voor wie duurzaam vlees op zijn bord kiest en voor fijnproevers als koks in de horeca.”

Daarom haalt slager Vincent Gosselink het vlees uit de Achterhoek en Twente. De boerderijen kent hij. De veetransporteurs zijn mensen uit onze regio. Lokaal, regionaal, vlees van runder- en varkensrassen die minder groot in aantal zijn, en waar de smaak van de regio terugkomt, hebben duidelijk de voorkeur. “Doordat we in de hele keten er geduldig en met respect mee omgaan, komt dat uiteindelijk ten goede aan de smaak. Rust en ruimte dragen bij aan de smaak van de streek”, legt hij uit. De dieren mogen verschillen in ras en grootte. De diversiteit kunnen de kleinschalige slachterijen die er nog plaatselijk zijn, aan. Daarna komt het werk van de slager kijken. De kunst van het slagersambacht bestaat behalve uit goed snijden uit de kunst van het conserveren van vlees. Dit doet een slager met kruiden, met drogen, meerdere manieren van koelen en technieken en ten slotte het zouten. Daaronder verstaat een slager niet het zouten met ons bekende keukenzout, maar met zouten die de structuur van vlees beïnvloeden.

Echt slagersambacht proeven?

Barbecueën, dat doen we vast allemaal. Klassiekers zoals spareribs, kip-spiesen en worsten vinden we vaak op het rooster terug. Als we voor de mooi-weer-momenten, onze gemiste vakanties en voor Vaderdag even onze traditionele eetgewoonten opzijzetten, proef je in T-bone, côte de boeuf, de brisket, de steak en de entrecôte, het verschil tussen ambachtelijk vlees en de kiloknallers. Bij Slagerij Gosselink zijn deze producten vacuüm in stoere cadeauverpakking verpakt, klaar voor een cadeau aan je pa waarmee hij tijdens de familie-BBQ goed kan delen. Het cadeau is aan te vullen met spicy herbs en kruiden die passen bij een compleet gerecht.

En let op bij corona: Het bbq’en doe je thuis, de voorbereidingen doen wij, slager Vincent Gosselink .

