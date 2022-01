Door droogte worden veel bomen gekapt

OOST GELRE – Door onder andere de droogte van de 2018, 2019 en 2020 kunnen bomen in gemeente Oost Gelre niet snel genoeg herstellen. Daarom is kap van 898 bomen noodzakelijk. Wel worden er de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug geplant. In Oost Gelre staan ongeveer 43.000 gemeentelijke bomen.

Door toezichthouders van de afdeling Omgeving zijn het afgelopen jaar de bomen in de gaten gehouden. Geconstateerd is dat een hele serie bomen binnen de gemeentegrenzen dood of in zeer slechtte toestand verkeren. Daardoor vormen ze een gevaar voor de omgeving, of ze kunnen dit na verloop van tijd gaan doen. Inmiddels is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend of een melding gedaan.

Te kappen bomen 2022 | Gemeente Oost Gelre Klik hier voor de lijst met bomen die worden gekapt. Er worden 898 dode en slechte bomen gekapt.

Het is de bedoeling dat eind februari wordt gestart met de kap. Daarna worden er de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug geplant. “Als dit niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar dit wel kan. We streven er naar om minimaal hetzelfde aantal bomen te herplanten”.

