Achterhoeks Planetarium Olthof vrijwilligers van 2021

BRONCKHORST – Tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst maakte wethouder Blaauw gisterenavond bekend dat vrijwilligersgroep Achterhoeks Planetarium Olthof uit Toldijk de vrijwilligers van 2021 zijn geworden. En ondanks het feit dat afgelopen jaar lang niet alle sportwedstrijden doorgingen, werden er toch maar liefst acht kampioenen gehuldigd: zeven individuele sporters en één team.

Burgemeester Besselink sprak de wens uit elkaar dit jaar wel weer gewoon te kunnen ontmoeten tijdens die kermis, die uitgebreide verjaardagsvisite of dat gezellige buurtfeest. Bovenal sprak ze de wens uit om als Bronckhorst een prettige en fijne gemeenschap te blijven waarin het draait om ‘samen leven’. Met presentator Frans Miggelbrink keek zij terug naar het afgelopen jaar en blikte zij vooruit op het komende jaar. Via een drietal filmpjes ging Frans met de wethouders op stap de gemeente in om in gesprek te gaan over onderwerpen die nu spelen.

Vrijwilligers van het jaar

Vrijwilligersgroep Achterhoeks Planetarium Olthof uit Toldijk werd uitgeroepen tot de vrijwilligers van 2021. Sinds 2010 zetten zij zich in om het Planetarium in te stand houden en zorgen ze voor het benodigde onderhoud. Daarnaast geven ze met grote regelmaat educatieve rondleidingen. Dit doen ze geheel belangeloos en met veel enthousiasme en energie. Iets wat hen als vanzelf weer veel enthousiaste reacties van bezoekers oplevert.

De gemeente Bronckhorst zet vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in de gemeente in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. De andere genomineerden waren Nel van der Meulen uit Hummelo en Erika Kuik uit Steenderen.

Kampioenen 2021

De sportkampioenen die afgelopen jaar 1e, 2e of 3e werden bij een NK, EK of WK en daarom gehuldigd werden, zijn:

Tijmen Wisselink uit Zelhem – Goud NK Atletiek 800 meter onder 18 jaar – hardlopen Iris Jaspers uit Drempt – Goud NK Aerial Hope, Goud NK Artistic Hope, Zilver NK Artistic Pole – paaldanssport en luchtacrobatiek Joey Puthaar uit Hengelo – Goud NK MX 50 standaardklasse – brommercross Jette Beek uit Hummelo – Zilver NK Skeeleren – inline skaten Gerrit Uilenreef uit Vorden – Goud WK Landen 680 kg, Goud WK Landen 640 kg, Goud WK Open 680 kg, Goud WK Open 640 kg, Goud NK Open 720 kg, Goud NK Open 680 kg – touwtrekken Gert-Jan Vliem uit Zelhem – Goud WK Landen 680 kg, Goud WK Landen 640 kg, Goud WK Open 680 kg, Goud WK Open 640 kg – touwtrekken Richard Vliem uit Zelhem – Goud WK Landen 680 kg, Goud WK Landen 640 kg, Goud WK Open 680 kg, Goud WK Open 640 kg – touwtrekken ZZC’20 uit Zelhem, team JO13-1 – Zilver NK JO13 – voetbal

U kunt de online nieuwjaarsreceptie nog terugzien via bronckhorst.nl/nieuwjaarsreceptie.

