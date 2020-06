Droogte hoofdoorzaak kap 57 bomen

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre laat 57 bomen omdat ze door droogte gevaar vormen voor de omgeving. In Oost Gelre staan ongeveer 44.000 gemeentelijke bomen. Door de droogte van de laatste jaren en van dit voorjaar zijn er een aantal bomen die het opgegeven.

Toezichthouders van de afdeling Omgeving houden de bomen goed in de gaten. Zij hebben van een hele serie bomen binnen de gemeentegrenzen geconstateerd dat ze dood of in zeer slecht staat zijn.

Een overzicht van het kappen van de bomen is na te lezen onder de officiële mededelingen in de plaatselijke gedrukte krant. Voor 38 bomen is een kapvergunning verleend. Hiertegen kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Voor 19 bomen hoeft geen kapvergunning te worden aangevraagd. Een melding volstaat.

Het kappen van bomen gebeurt in de zomermaanden en er worden zoveel mogelijk nieuwe bomen terug gepland. Als dit niet op dezelfde plek lukt wordt er naar een andere plek gezocht.