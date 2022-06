Eerste midzomerwandeling in Groenlo

GROENLO – Zaterdagavond 18 juni liepen een tevreden Jos Spieker en Erik Mentink over de Markt in Groenlo. De heren hadden namelijk de eerste ‘Midzomerwandeling’ georganiseerd. Deze midzomerwandeling vond plaats op de (tot nu toe) warmste dag van het jaar, met in de avonduren nog een temperatuur van 29 graden Celsius. Mentink en Spieker organiseren al meer dan tien jaar de zeer populaire midwinterhoornwandeling en dit was de eerste zomerse tegenhanger.

Het was even spannend wat betreft de opkomst, maar uiteindelijk liepen er zo’n 150 wandelaars de ingekorte route van 3,5 kilometer. In eerste instantie zou de route zeven kilometer zijn maar vanwege het zeer warme weer werd deze ingekort met de helft. Onderweg werden de wandelaars verrast met zes muzikale en tekstuele ‘pitstops’.

De route begon bij het VVV-kantoor en werd met pijlen aangegeven. Op bijzondere en mooie plekjes in de vesting kon men stilstaan bij muzikanten, zangers en dichters. In de Kloostertuin begeleide Bjorn Wouters zijn zang met gitaar en een paar honderd meter verder was het Tonny Groot Kormelink die met zang en gitaar voor een rust momentje zorgde. Bij Scouting Groenlo werd een optreden verzorgd door duo H en T en daar kon men ook een vrijwillige bijdrage geven aan de Scouting Groenlo die in het Pinksterweekend werd getroffen door een grote brand met veel schade. Bij de muziekkoepel was een volgend rustmomentje en gaven de dames en heren van het Kleinkoor ‘Second Edition’ een optreden. Verder lopend naar de Imkerij Grol werden de lopers verrast door het duo Johan Klein Nibbelink en Gèreke Terwel. Bij ‘ravott’n stonden de ‘Achterhoekse dichters’: Joop Koopmanschap, Mark Ebbers en Barbara Pavinati.

