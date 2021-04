Escape-battle tussen dorpskernen

Deel dit bericht













OOST GELRE – Welk dorp wordt de ‘Escape-Hoofdstad van Oost Gelre’? De komende zaterdagen wordt die titel vergeven aan de dorpskern die de Escape-Battle het beste doorstaat. Naast deze titel wint het snelste team bovendien €200,- shoptegoed.

In opdracht van Mazzel jongerenwerk en de Gemeente Oost Gelre organiseert Groeps-Escape de komende weken voorrondes in alle dorpskernen voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Tijdens deze voorrondes moeten teams in 60 minuten zo veel mogelijk Escape-Boxen oplossen. Het winnende team van elk dorp strijdt vervolgens in de finale op 15 mei om de hoofdprijs.

De voorrondes vinden plaats op 24 april (Lichtenvoorde en Groenlo), 1 mei (Vragender, Mariënvelde en Harreveld) en 8 mei (Lievelde en Zieuwent). De exacte locaties kunnen de teams achterhalen door het oplossen van een WhatsApp puzzel die ze ontvangen na aanmelding.

De Escape-Battle is gratis en kan in teams van 4 personen. Wij zorgen bovendien voor frisdrank en een warme snack voor elke speler. Aanmelden kan via www.groeps-escape.nl/battle

