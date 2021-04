Vitaal Sportpark: Verbindende factor voor een gezond en actief leven

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Met de eerste schop in de grond geeft wethouder Bart Porskamp op maandag 26 april symbolisch het startsein voor de realisatie van een multifunctioneel Vitaal Sportpark op het terrein van voetbalvereniging Longa’30 in Lichtenvoorde. Hier ontstaat de komende maanden een plek waar iedereen, van jong tot oud, op elk niveau met plezier verantwoord kan sporten en bewegen.

Sporten en bewegen maakt mensen gezonder, socialer en gelukkiger en je krijgt er energie van. De bron voor die energie is het nieuwe vitale, multifunctionele sportpark op sportpark De Treffer van Longa’30. “We vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente verantwoord sporten en bewegen en willen als voetbalvereniging een belangrijke schakel hierin zijn”, zo vertelt Marcel Eekelder, voorzitter van Stichting Accommodatie Beheer (SAB). “Het plan voor een Open Club en Vitaal Sportpark is drie jaar geleden opgesteld door SAB Longa’30, samen met Huisman Sportmanagement & Advies en de stichting Achterhoek in Beweging. Inmiddels is er al veel voorwerk verricht. Longa’30 deelt de accommodatie met de KBO Lichtenvoorde en werkt samen met studenten van het Graafschap College die voetbaltraining geven aan de jeugd. Ook is er walking football voor senioren. Maar er staat meer te gebeuren. Met een Vitaal Sportpark willen we sport en bewegen integreren in onze maatschappij door jong en oud in de gelegenheid te stellen te werken aan een actieve gezonde leefstijl, participatie en sociale erkenning.”

Veelzijdig bewegen voor iedereen

Het plan voor een Vitaal Sportpark sluit aan bij de Sportvisie van de gemeente Oost Gelre en is opgesteld in directe samenspraak met diverse partijen als verenigingen, welzijnsorganisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ruud van Dongen is actief in de jeugdopleiding van Longa’30 en kartrekker van de werkgroep voor het Vitaal Sportpark. Hij vertelt dat plezier in bewegen hét uitgangspunt is. “Plezier is de belangrijkste motivator. Daarom hebben we aandacht voor een uitdagend en veelzijdig bewegingsaanbod met beweegvaardigheden die terugkomen in elke sport. Het nieuwe park is voor iedereen interessant. Voor topsport tot breedtesport, revalidatie, vitaliteitsprogramma’s in het bedrijfsleven en beweegprogramma’s en beweegvormen voor jongeren en ouderen.” Werkgroeplid en fysio- en manueel therapeut bij Centrum in Beweging Frank Buesink reageert: “Veel sporten zijn eenzijdig waardoor de kans op overbelasting en blessures toeneemt. Door gevarieerd te bewegen, stimuleer je het aanpassingsvermogen van iedere beweger, waardoor de motoriek en belastbaarheid verbeteren. Afhankelijk van interesses en mogelijkheden kan iedereen op het nieuwe sportpark zijn eigen programma vormgeven.”

Vitaal Sportpark

Sporten beoefenen, cognitieve training, het stimuleren van motorische ontwikkeling, loopscholing, beweegonderwijs, uitwisseling van sporten. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door veel verschillende sport- en spelvormen aan te bieden op het multifunctionele sportpark. “Zo komt er een beachveld waarop sporten als beachvolley, -tennis en -badminton kunnen plaatsvinden”, licht Jasper Eppingbroek van Vario Fields toe. Het Lichtenvoordse bedrijf houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van het ruim 1.250 m2 grote beweegpark. “Het kunstgrasveld wordt voorzien van verschillende figuren en belijning voor wendbaarheidstraining én een Powerhill voor loopscholing. Voor de cognitieve training en het stimuleren van de motorische vaardigheden zijn er smart goals. Het multifunctionele veld bevat daarnaast een hoge betonmuur, voorzien van verschillende graphics, een klim- en loopmuur en battle ropes voor krachtoefeningen.”

Sportieve ontmoetingsplek

De oplevering van het Vitaal Sportpark is gepland in juni 2021. Voor die tijd moet nog het nodige gebeuren. “We willen nog meer de verbinding leggen tussen alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van zowel kinderen, volwassenen en senioren”, aldus Ruud van Dongen. “Het park wordt ingericht voor een brede groep gebruikers die straks velden kunnen huren en elkaar kunnen ontmoeten. Het wordt een sportieve ontmoetingsplek die bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid binnen de gemeente!”

