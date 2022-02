Fakkeltocht tegen Coronamaatregelen

GROENLO – Op vrijdagavond 4 februari na 19.00 uur was Groenlo het toneel van een spontane fakkeltocht tegen de Coronamaatregelen.

Een stoet van circa 10 trekkers trok met zwaailichten en protestmuziek door de straten van Groenlo. Tussen de trekkers liepen een kleine 100 demonstranten van alle leeftijden met fakkels. Vanaf de muziekkoepel ging het via de Wheme, de Lichtenvoordseweg en de Slatmansweg via De Buitenschans in de richting van de Ruurloseweg. De politie was aanwezig met diverse voertuigen en op de fiets. Een aantal straten werd afgezet.

Een zegsman van de politie vertelde dat dit soort fakkeltochten eigenlijk spontaan ontstaan via bijvoorbeeld een oproep op whatsapp. Een groep sympathiserende boeren reed met trekkers mee. De organisatoren zijn van mening dat men het recht heeft om een wandeltocht te organiseren. Een vergunning wordt niet aangevraagd, uit angst voor regulering vanuit de overheid. De overheid geeft graag het recht op demonstratie; dit was echter onaangekondigd en de politie heeft erop ingezet om escalatie te voorkomen. De politie heeft in eerste instantie de stoet bij de rotonde aan Ruurloseweg tegen gehouden om het centrum in te rijden. Later is dit in goede samenspraak met de demonstranten alsnog toegestaan en is de demonstratie op de Markt uit elkaar gegaan. Op een klein incident na, is de fakkeltocht probleemloos verlopen.

