Bericht is aangepast 19 maart 2020 om 15:55

LIEVELDE – De Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) heeft in verband met de risico’s van verspreiding van het Coronavirus het programma “Met Dialect op de Koffie” afgelast. Op zondag 5 april a.s. zou Anne Doornbos uit Een (Drenthe) deze morgen verzorgen bij Erve Kots in Lievelde. Dit gaat dus niet door.