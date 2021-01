Oproep: reproducties Jan Toorop in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – In museum Villa Mondriaan te Winterswijk vindt van 5 maart tot en met 19 september 2021 een tentoonstelling plaats over Mondriaans tijdgenoot Jan Toorop. Villa Mondriaan is daarom op zoek naar reproducties van werken van Jan Toorop.

Het is goed mogelijk dat u, of iemand die u kent, in het bezit is van een reproductie door Jan Toorop. Tijdens de latere fasen van zijn kunstenaarscarrière heeft Toorop zijn reproducties van heiligenprenten landelijk verspreid. Villa Mondriaan is op zoek naar deze reproducties én naar de verhalen van de mensen die ze bezitten. Welke betekenis heeft de reproductie voor u, die vroeger altijd in de keuken van opa en oma hing? Wanneer is uw passie voor het verzamelen van de reproducties ontstaan? Hoe is de reproductie in uw bezit gekomen? Dit is een unieke kans om uw reproductie terug te zien in het museum en om de kunsthistorische en persoonlijke waarde ervan met anderen te delen!

Piet Mondriaan en Toorop ontmoetten elkaar in Domburg en exposeerden regelmatig samen, maar opvallend is het feit dat ook Toorop, vlak voor Mondriaan, kort in Winterswijk heeft gewoond. Zowel Mondriaan als Toorop hadden zelfs tekenles van dezelfde leraar. Op latere leeftijd wordt Toorop devoot katholiek, en is zijn werk steeds meer geïnspireerd door zijn geloof. Hij begint zijn artistieke talent in te zetten voor het verspreiden van prenten en reproducties ten goede van het katholicisme. Voor de tentoonstelling is Villa Mondriaan op zoek naar deze reproducties. Bent of kent u iemand met een prent of reproductie van Toorop in het bezit, en bent u bereid om het werk aan Villa Mondriaan uit te lenen van februari t/m september 2021? Dan kunt u contact opnemen met het museum via info@villamondriaan.nl .

Naast het veelzijdige werk van Mondriaans tijdgenoot Jan Toorop, toont Villa Mondriaan vanaf 5 maart ook het werk van hedendaagse kunstenaars Klaas Gubbels en Dienke Groenhout. Gubbels brengt in het Arco-paviljoen een ode aan ‘het gewone’: koffiepotten, tafels en stoelen. Groenhout staat daar lijnrecht tegenover en plaatst kleding in een nieuw daglicht door middel van installaties en uitbundige kostuums. Alle tentoonstellingen zijn te zien tot en met 19 september 2021.