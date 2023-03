Groenlo krijgt bevrijdingsbord WO II

GROENLO – Op 31 maart 2023 is het precies 78 jaar geleden dat Groenlo werd bevrijd door de Britse Guards Armoured Division. Om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken en de bevrijders te bedanken, wordt er op 31 maart 2023 een monument in de vorm van een Bevrijdingsbord geplaatst op de hoek Eibergseweg/Canisiushof, net voor de brug aan de gracht. Hier werden namelijk in 1945 de laatste gevechtshandelingen verricht tussen de Duitsers en de Geallieerden.

Het Bevrijdingsbord is tot stand gekomen door de werkgroep, bestaande uit André Avesaat, Peter Janssen en Erik Mentink. “Ik ontdekte dat er geen informatiebord was over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de stad op die dag in 1945”. vertelt Erik Mentink die rondleidingen verzorgt in Groenlo. Hij kwam met Grollenaar André Avesaat hierover aan de praat en ze kwamen er achter dat ze de zelfde mening deelden. Avesaat heeft veel foto’s en documenten van Groenlo tijdens de oorlogsjaren. Om de werkgroep compleet te maken werd Peter Janssen, toegevoegd. Hij heeft veel expertise inzake de WO II in de Achterhoek.

Op 28 maart 1945 gaf het Britse leger het bevel om de Achterhoek te bevrijden. Dit was nodig om een veilige bevoorradingsroute door Oost- en Noord-Nederland naar het noorden van Duitsland te creëren en de Britse opmars te ondersteunen. Goede Vrijdag, 30 maart 1945, begon het gerucht te gonzen dat de bevrijding van Groenlo niet lang meer op zich zou laten wachten. De Duitsers probeerden de snelle opmars van de Engelsen te vertragen door het opblazen van bruggen. Op Eerste Paasdag, 31 maart 1945, werd Groenlo bevrijd nadat een korte strijd plaatsvond bij de Kanonsbult.

Deze dag werden de Engelse bevrijders ook tegengehouden door honderden Duitse soldaten die verschillende boerderijen in de omgeving van Groenlo hadden bezet. Na felle gevechten slaagden de geallieerden erin om de Duitse verdediging te doorbreken en door te stoten naar het noorden richting Eibergen. De onthulling van het Bevrijdingsbord zal worden gedaan door wethouder Arjen Schutten op vrijdag 31 maart 2023. Dit zal een bijzonder moment zijn voor de stad Groenlo en een gelegenheid om stil te staan bij de bevrijding en de offers die zijn gebracht om de vrijheid te herstellen. Ook zal er vanaf 31 maart een expositie ‘Groenlo 78 jaar bevrijd’ te zien zijn in de Stadsboerderij in Groenlo.

