GROENLO – Op zaterdag 14 januari werd op het Scouting terrein in Groenlo door de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) een cheque ad 500 euro overhandigd aan Erwin Klein Zeggelink voorzitter van de Scouting Groenlo. Hiermee kunnen ze nieuw gereedschap aanschaffen dat tijdens de brand in het Pinksterweekend van 2022 verloren is gegaan.

Erik Mentink (Voorzitter van de GHV) vertelde in z’n toespraakje dat de GHV afgelopen jaar een idee heeft ingediend bij Rabo Clubsupport. Maar ditmaal geen project voor de GHV zelf, maar voor collega vereniging Scouting Groenlo die zo zwaar is getroffen door de brand. “Het was nog even spannend of de Rabobank dit op deze manier goedkeurde, maar dit was het geval”, aldus Erik. Dus een stem op de GHV was gewoon een stem op de Scouting Groenlo. We zijn ontzettend blij om dit als collega vereniging voor de Scouting Groenlo te kunnen doen

85 jaar bestaan

“Dit jaar bestaat de GHV alweer 85 jaar en daarom hebben we gemeend het bedrag naar boven af te ronden en zijn uitgekomen op 500 euro” aldus Erik. De cheque werd overhandigd door penningmeester Martin Kampshof.

Erwin Klein Zeggelink bedankte de GHV voor dit mooie gebaar en vertelde dat ze met het geld van deze cheque mooi weer het broodnodige gereedschap kunnen aanschaffen. De cheque zal op een mooie plek worden opgehangen.