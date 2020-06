Inwoners Zwolle in actie tegen zonneparken

GROENLO / ZWOLLE – Enkele bewoners van het buurtschap Zwolle, bij Groenlo, maken zich zorgen over de komst van zonneparken in hun hun omgeving. Vorige week hebben ze borden geplaatst met daarop teksten als: ‘Oost Gelre gebruik je verstand, zonnepanelen niet op het boerenland. De borden staan langs de N18 ter hoogte van de Bempte, Vredendseweg / Boerijendijk en Zwolseweg / Winterswijkseweg. Er staan zonneparken gepland aan de Hegemansweg en de Berkenhofweg. DI verse families in Zwolle vinden dat landbouwgrond voor landbouw is en niet voor zonnepaneelparken. Ze zien liever dat de gemeente Oost Gelre eerst de daken vol legt met zonnepanelen.

Ook LTO Noord Regio Oost laat in een brief aan de gemeente weten dat zij ook tegenstander is van het inzetten van landbouwgronden voor zonnevelden.

Het onderwerp komt op 23 juni aan de orde in de commissievergadering.