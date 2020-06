Einde Groenlose Wandel-3-daagse? Of toch niet 

GROENLO – Wandel en Beleef Groenlo, de organisatie van de Wandel-drie-daagse en herfstwandeltocht, heeft besloten om te stoppen met hun activiteiten.

“De laatste jaren hebben wij al veel gedaan om nieuwe vrijwilligers voor de organisatie te werven. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in één nieuw lid. Wij staan nu voor het dilemma dat als er geen andere mensen zijn die het willen overnemen wij genoodzaakt zijn te stoppen. Dit betekent het einde van de Groenlose Wandel-3-daagse en de herfstwandeltocht. Dit zou voor Groenlo en omgeving erg jammer zijn”, laat de organisatie weten.

De organisatie hoopt dat er mensen zijn die dit niet willen laten gebeuren. Neem dan voor 6 juli 2020 contact op met Mirjam Stapelbroek telefonisch of via whatsapp: 06-11704745 of via de mail: stapelbroekm@gmail.com. “Daarna kunnen wij bekijken of de wandelevenementen nog toekomst hebben in Groenlo