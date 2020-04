Jeroen Heerkens nieuwe gemeentesecretaris Oost Gelre

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Bericht is aangepast 1 april 2020 om 12:03

OOST GELRE – Jeroen Heerkens uit Nijmegen wordt de nieuwe gemeentesecretaris/ directeur van de gemeente Oost Gelre. De 43-jarige Heerkens wordt daarmee de opvolger van Marjan Nekkers, die op 1 november 2019 de overstap maakte naar Beter Wonen Almelo. Het benoemingsbesluit is in de vergadering van B&W van dinsdag 31 maart 2020 genomen. Heerkens is als gemeentesecretaris / directeur eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Heerkens begint op 1 mei 2020 zijn taak als gemeentesecretaris/directeur. Momenteel is hij nog werkzaam als gemeentesecretaris bij de gemeente Grave. Daarnaast is hij beleidsregisseur bij de werkorganisatie CGM, de gefuseerde ambtelijke organisaties van de overigens verder zelfstandig gebleven gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert.

Het college van B&W is blij met de benoeming. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Met de benoeming van Jeroen Heerkens halen we een ervaren en betrokken gemeentesecretaris binnen in Oost Gelre. Samen met onze gemeenteraad, college, onze medewerkers en samenleving kan hij verder bouwen aan de toekomst van Oost Gelre en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Wij zien uit naar een prettige samenwerking met hem!”

Ook Heerkens kijkt uit naar de overstap naar Oost Gelre: “De gemeente Oost Gelre is een gemeente die vanuit eigen kracht de samenwerking met de omgeving en partners neer wil zetten, zoekt naar nieuwe verbindingen en het goede wil versterken. Ik kijk er naar uit om samen met de organisatie, het bestuur en de samenleving deze netwerken te versterken en de verdere ontwikkeling op te pakken.”

Heerkens heeft eerder o.a. gewerkt als staffunctionaris bij de dienst informatievoorziening van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en als adviseur Financiën & Bedrijfsvoering bij de BMC Groep. Privé is Heerkens getrouwd en vader van 2 kinderen.

