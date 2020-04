Streep door Avondvierdaagse Lichtenvoorde

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

LICHTENVOORDE – De avondvierdaagse in Lichtenvoorde gaat niet door. “Wij hebben besloten om niet door te gaan met het organiseren van de vierdaagse in juni”, aldus het bestuur van de Stg Avondvierdaagse Lichtenvoorde. “Na overleg met onder andere de gemeente en met het oog op de schrik die er bij de meeste mensen al behoorlijk in zit, willen we mensen niet de mogelijkheid geven om te hoeven kiezen. In onze ogen is het onmogelijk dat na 1 juni 2020 het corona gevaar ineens geweken zal zijn”.

“Verder is in de overweging meegenomen dat er veel scholen en verenigingen op dit moment stil liggen en de organisatie de vierdaagse ook niet meer rond kunnen of mogelijk ook niet meer willen krijgen. Daarbij is er sprake van slechts 5% individuele lopers, de rest van de ruim 2000 vierdaagse lopers loopt in groepen”.

De avondvierdaagse en wandelmarathon die gepland stonden voor 17 juni tot en met 20 juni gaat definitief NIET door.

