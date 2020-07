Koninklijke onderscheidingen persoonlijk uitgereikt in Oost Gelre

OOST GELRE – Vrijdag 3 juli ontvingen vier inwoners uit Oost Gelre alsnog persoonlijk hun Koninklijke onderscheiding. Deze kregen zij al toegezegd tijdens de lintjesregel op 24 april. Het gaat om Jos Taken, Rikie Wallerbos, Marietje Betting en Maria Jans.

De lintjesregen verliep door de uitbraak van het coronavirus dit jaar anders dan anders. De gedecoreerden werden op 24 april door burgemeester Annette Bronsvoort verrast met een videocall. Daarin liet zij de mensen weten dat ze benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de videocall sprak ze de gedecoreerden persoonlijk toe. Mét daarbij de toezegging dat de fysieke overhandiging later in het jaar zou volgen.

Nu de coronamaatregelen verder versoepeld zijn, kon het vandaag dan toch echt gebeuren. Er werden vier opeenvolgende kleine ceremonies gehouden in de trouwzaal van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Het was fijn dat de burgemeester de betrokkenen en hun familie in goede gezondheid kon ontmoeten. Na een uiteenzetting van hun bijzondere verdiensten, konden de gedecoreerden hun lintje in ontvangst nemen. Het opspelden gebeurde door een naast familielid. Na een gezellig samenzijn ontvingen de gedecoreerden bij het afscheid een mand met heerlijke streekproducten, om thuis het feestje in kleine kring voort te zetten.

Jos Taken Jos Taken Rieki Wallerbos Rieki Wallerbos Marietje Betting Marietje Betting Maria Jans Maria Jans

