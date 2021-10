Kruising (Oude) Winterswijkseweg weer open

Deel dit bericht













GROENLO – Vier weken is de kruising (Oude) Winterswijkseweg voor al het verkeer afgesloten geweest. Afgelopen vrijdag werden de hekken die de weg blokkeerden weggehaald en kon er gebruik worden gemaakt van de nieuwe heringerichte kruising.

De kruising is veiliger gemaakt voor fietsers. Fietsers worden nu via een vrijliggend fietspad over de kruising geleid. Om dit te realiseren heeft de gemeente Oost Gelre gronden aangekocht. Ook zijn de bochten op de Winterswijkseweg verbreed. Hierdoor hoeft groot verkeer (zoals bussen en vrachtwagens) niet op elkaar te wachten om elkaar te passeren en is de doorstroming op het kruispunt verbetert.

Lees ook ....