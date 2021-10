Pubquiz bij Café De Stier

Deel dit bericht













EIBERGEN – Café De Stier organiseert vanaf 13 oktober weer haar tweewekelijkse Pubquiz op de woensdagavond in het café aan Kleine Hagen 6 te Eibergen.

De Pubquiz is een algemene kennisquiz die bestaat uit 8 ronden met vragen, muziekfragmenten, foto’s en audiotracks. Meedoen kan met een team van maximaal 5 personen. Het winnende team ontvangt eeuwige roem en een rondje van de zaak. Aanvang 20.00 uur. Eindtijd 23.00 uur. Deelname aan de quiz bedraagt 3 euro per persoon.

Vanwege de grote belangstelling, dienen teams zich tijdig aan te melden om zeker te zijn van deelname. Opgave met vermelding van de teamnaam en het aantal personen kan via info@cafedestier.nl of per telefoon: 0640742249.

