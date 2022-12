KUDO-avond in Taste

GROENLO – Zaterdag 8 december weer een KUDO (KOM UIT DE OEFENRUIMTE AVOND) in Taste.

De KUDO avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen.

Dus kom de bands massaal supporten!

Met deze keer:

BUNCKER

Massief als een schuilkelder, knalt BUNCKER hun rockgeweld over het slagveld. Geïnspireerd door bands als Red Hot Chili Peppers en Audioslave bevindt BUNCKER zich tussen de terreinen van funk tot hardrock. Gewapend met stevige drums, stuwende bassen en geflankeerd door scheurende gitaren brengen samen met de losbandige lyrics een saluut dat iedereen op de grondvesten laat schudden.

THE PITT

Classic rockband uit de Achterhoek! The Pitt speelt bekende classic rock nummers vanaf de jaren ‘60 tot nu. The Rolling Stones, The Golden Earring, Deep Purple, Nirvana, The Kinks, Neil Young, David Bowie, The White Stripes, Radiohead, Metallica, Muse etc. etc.

FULL STUCK

Full Stuck is een rock/popband uit de Achterhoek. Met drijvende drums, harde gitaren en krachtige vocalen coveren ze nummers van o.a. Circa Waves, Anouk en The Cranberries.

In deze samenstelling bestaan ze sinds september 2021. Sindsdien hebben ze op meerdere plekken mogen spelen, zoals ‘Winterswijk voor Oekraïne’, Kleintje Kei Lichtenvoorde’ en optredens bij muziekschool Boogie Woogie.

De bands starten vanaf 21:30 en de entree is vrij!

