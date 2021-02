Meer nieuwe woningen in Oost Gelre

Deel dit bericht

Wethouder Porskamp: “Behoefte toont aan dat we fors meer moeten bouwen”

OOST GELRE – Oost Gelre wil het woningbouwprogramma uitbreiden met 280 extra woningen, bovenop de 317 woningen die al gebouwd kunnen worden. De woningen komen onder andere op de vrijkomende schoollocaties en transformatielocaties. Wethouder Porskamp: We zien een positieve ontwikkeling in de vraag naar woningen. Dat biedt mogelijkheden voor ons, bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties als Brouwhuizen fase 2 in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde. Maar het biedt ook kansen aan marktpartijen om zich te melden met plannen.”

Vanuit het rapport ‘Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ is in 2019 de woningbehoefte op 560 woningen bepaald voor de periode 2018-2025. “Op basis van evaluatie en monitoring is de behoefte opnieuw onderzocht en dat leidt nu tot aanpassing in het woningbouwprogramma”, aldus wethouder Porskamp. “We stellen de woningbouwbehoefte opnieuw naar boven bij voor zowel koop- als huurwoningen. Niet alleen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, maar ook in de kleine kernen komt meer ruimte.”

Krapte dwingt tot snel handelen

Oost Gelre wil bouwen naar behoefte en voldoende aanbod bieden voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Wethouder Porskamp over de dynamiek op de woningmarkt: “In korte tijd is landelijk een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. De krapte op de huizenmarkt vraagt snel om meer woningen. De markt laat zien dat Oost Gelre een aantrekkelijke plek is om te wonen. Daar profiteren we nu al van. Maar om in de toekomst direct in te kunnen spelen op vraag en aanbod gaan wij een flexibele plancapaciteit creëren.”

Meerdere locaties in beeld

In de afgelopen vier jaar zijn 200 woningen in Oost Gelre gerealiseerd. De huidige plancapaciteit omvat 317 woningen en dat is volgens wethouder Porskamp niet voldoende om te voorzien in de behoefte tot 2025. “In alle kernen zijn mogelijkheden om te bouwen. In de kleine kernen hanteren we de ‘Woonvisie Kleine Kernen’. In Lichtenvoorde en Groenlo kijken we naar vrijkomende schoollocaties, transformatielocaties en uiteraard ook naar Brouwhuizen fase 2 en Flierbeek fase 3. Maar we roepen ook marktpartijen op om met plannen te komen. Die ruimte was er al, maar biedt nu nog meer kansen.”

Breed aanbod van woningen

In alle prijssegmenten en woningtypes is behoefte aan nieuwe woningen. “Wij vinden het belangrijk om een evenwichtig en gedifferentieerd woonprogramma te realiseren. Zo zorgen we voor maximale doorstroming in de woningmarkt. Woningbouw is een speerpunt van het college. We beginnen liever gisteren dan vandaag met de bouw. Maar we moeten natuurlijk wel een zorgvuldige procedure doorlopen. We starten de bestemmingsplanprocedures in de tweede helft van 2021. In 2022 willen we bouwen.” Maar woningzoekenden hoeven hier wat hem betreft niet op te wachten. “Zowel in de kleine kernen als in Lichtenvoorde en Groenlo staan diverse woningbouwprojecten op het punt van uitvoering.”

De notitie ‘Monitoring Woningbouw 2021-2025’ is te vinden op www.oostgelre.nl.