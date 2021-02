Rockband Bökkers kiest voor nieuwe avonturen …

Deel dit bericht

HENGELO (Gld) – De Sallandse rockband Bökkers zal niet meer optreden in de huidige bezetting. De bandleden maakten vorig jaar bekend dat ze stopten in de huidige bezetting en planden een grootse afscheidstournee door het land. De Corona-maatregelen maakten daar echter een einde aan. Nu er in 2021 nog steeds geen enkel perspectief is op het heropenen van het live circuit, hebben de bandleden besloten om zich te richten op nieuwe plannen.

De bandleden van Bökkers hebben allerminst stil gezeten in 2020. Ondanks het feit dat ze niet samen konden optreden, werd er achter de schermen gewerkt aan allerlei projecten.

Zanger Hendrik Jan Bökkers deed vele Cörøna-sessies in de zomer, speelt elke week een nummer over de actualiteit bij RTV oost, en vormde een nieuwe bezetting voor Bökkers, waarmee hij in 2021 de feesttenten en het theater ingaat.

Gitarist Erik Neimeijer exposeert zijn schilderijen o.a. in Parijs en New York en dook samen met drummer Jeroen Hobert de studio in om onder de naam “the Kapsones” een volledig dialectrock-album op te nemen. Ook zij zullen wanneer het weer mogelijk is hun opwachting maken op de Nederlandse podia.

Bassist Arjan Pronk schreef columns, stortte zich op de opnames van het tweede album van zijn solo-project PRONK, was wekelijks op RTL4 en is bezig met het schrijven van zijn eerste boek.