Mistige en rustige jaarwisseling

GROENLO – Het KNMI gaf tijdens de jaarwisseling code ‘rood’ voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Dit vanwege dichte mist. Inmiddels is de code weer ingetrokken.

De mist was ook in de gemeente Oost Gelre nadrukkelijk aanwezig. Tijdens de jaarwisseling was alleen van het vuurwerk dat dichtbij werd afgestoken iets te zien. Van vuurwerk verderop waren alleen maar de knallen te horen.

Voor mensen die de nacht met de auto de weg op moesten was het ook oppassen en aanpassen.

Voor zover bekend is het voor de hulpverleners een rustige jaarwisseling geweest. Wel waren er enkele kleine incidenten, zoals vuurwerkletsel, (kleine)vechtpartij in Aalten en vuurwerkoverlast.



De brandweer Eibergen, Neede en Groenlo moesten nieuwsjaarmorgen, rond half elf, uitrukken voor een schuurbrand aan de Groenloseweg in Haarlo. Een schuur naast een woning is geheel uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend.