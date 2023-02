ZIEUWENT – Het onderduikershutje in het ‘Ni’js bos’ aan de Kroosdijk is in originele staat herbouwd. De hut deed in de jaren 1943, 1944 en 1945 dienst als verblijfsplek voor met name Engelse en Amerikaanse piloten, maar ook als schuilplaats voor Nederlanders, die weigerden om voor de ‘Arbeitseinsatz’ te werken.

Het hutje werd na de oorlog per ongeluk gesloopt en is eind 2022 door vrijwilligers weer herbouwd. Via een aangelegd bruggetje kunnen belangstellenden de hut bereiken en bezichtigen. De hut is deels onder de grond gebouwd van ruwe planken, doek, takken en bladeren.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl