Ondernemers bieden sleutels aan als protest tegen lockdown

LICHTENVOORDE – Donderdagmiddag 13 januari hebben ondernemers uit Oost Gelre symbolisch de sleutels van hun bedrijf bij burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre ingeleverd. “Zo kan het niet langer…we zijn ten einde raad en hopen dat met dit teken er besef komt dat het anders moet”, zei Benno Voorhuis namens alle winkeliersverenigingen en de gezamenlijke horeca van Oost Gelre. “Zonder ondernemers worden het doodse kernen.”

Op het marktplein in Lichtenvoorde verzamelden zich tientallen ondernemers van kledingwinkels, kappers, schoonheidssalons en horecazaken. Ze willen een einde van de lockdown en met deze sleutelactie duidelijk maken dat het licht uitgaat in hun zaak en dus ook de centra. “Met lede ogen zien we mensen naar Duitsland gaan waar alles wel open is. De verschillen zijn voor ons niet meer uit te leggen. ” De actie werd breeduit gesteund door burgemeester en wethouders en de politiek die naar het marktplein waren gekomen om de sleutels ‘in te nemen’.

Ondernemers zijn ten einde raad. Ze vragen in de gestuurde brief aan premier Rutte om met een aanpak voor de langere termijn te komen waarop zij hun onderneming op een verantwoorde manier kunnen voortzetten. Ze schrijven daarbij uitdrukkelijk dat hun zorg breder gaat dan het individuele belang van hun eigen ondernemingen.

Donderdagmiddag werd er symbolisch een sleutelbos aan het college van Oost Gelre aangeboden. “Hier staan we vandaag dan in de kou. Een als het zo doorgaat laat men ons nog langer in de kou staan. We staan hier met ons allen, omdat de nood heel hoog is. Door alle ad-hoc maatregelen is er geen normale bedrijfsvoering meer mogelijk. Het is ook steeds moeilijker uit te leggen, waarom de ene onderneming wel open mag zijn -met veel publiek- en de andere niet. Waarom op de warenmarkt wel niet-essentiële producten verkocht mogen worden, en wij niet.

We zien met lede ogen moeten aan dat over de grens in Duitsland alles mogelijk is: winkelen, horeca bezoeken of zelfs gaan naar de nieuwste Spiderman film in de bioscoop. Het ontbreekt aan een perspectief, zicht op een aanpak voor de lange termijn, waarbij we als ondernemers weer een kans krijgen om te doen waar we goed in zijn: ondernemen. Dit is wat we nodig hebben voor ons zelf als ondernemer, voor de lokale consument en voor de leefbaarheid van de kernen”, aldus Voorhuis.

“Alle 22 burgemeesters doen een nadrukkelijke oproep via de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de VNG aan het kabinet om rekening te houden met de belangen van de ondernemers. Het water staat de ondernemers op dit moment aan de lippen en daar moet absoluut rekening mee worden gehouden”, vertelt burgemeester Bronsvoort aan een vol Marktplein waar ondernemers zich op gepaste wijze hebben verzameld.

Vandaag wordt de besluitvorming van het kabinet bekend gemaakt. Na het kabinetsbesluit zullen de 22 VNOG burgemeesters bij elkaar komen om de aangekondigde maatregelen te bespreken.



Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....