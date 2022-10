Oost Gelre maakt werk van historisch verhaal Slag om Grolle nationaal en Europees uit te rollen

GROENLO – Groenlo als experience, de Slag om Grolle. Het verhaal achter dit grote evenement wil Oost Gelre zowel nationaal als Europees gaan uitrollen met De Spaanse Weg door Europa. De Spaanse Weg begint in Spanje en zal net als de bekende Liberation route langs gedenkwaardige plekken in Europa naar Nederland gaan. Groenlo wordt ook aangedaan. Studenten van de Saxion-hogeschool gaan ermee aan de slag.

Tijdens een gehouden congres in Oude Calixtuskerk werd zaterdag tijdens de Slag om Grolle daartoe een overeenkomst gesloten tussen gemeente Oost Gelre en de Saxion-hogeschool. Studenten van verschillende studies, ook verpleegkunde, gaan werken aan het product dat de verhalen verteld van de tijd dat Groenlo overheerst werd door de Spanjaarden. Ze verbinden deze verhalen met andere plekken in Nederland en Europa waar koning Filips II van Spanje sporen heeft achtergelaten toen hij de touwtjes in handen had in Europa.

Op het congres werd met uitgenodigde gasten gesproken over hoe je erfgoed cultureel kan uitdragen. Met name werd gekeken naar cultureel ondernemen met als doel erfgoed te behouden voor de volgende generaties.

Lokaal en op nationaal gebeurt al heel veel om de gezamenlijke geschiedenis op een aantrekkelijke manier over te brengen naar een breder publiek. Met onder meer Bredevoort, Oldenzaal en Coevorden zijn er intensieve contacten om de geschiedenis van oostelijk Nederland uit te dragen door middel van beleving. Dit kan zijn door middel van een re-enactment evenement als de Slag om Grolle, maar zeker ook door gedenkwaardige historische plekken of musea met elkaar te verbinden. In Groenlo bestaat een wandelroute waar corten-stalen figuren voorzien van een QR-code de historische verhalen van de vestingstad vertellen. Een E-bike route door de Achterhoek verbindt de lokale gebeurtenissen van de Tachtigjarige oorlog in Groenlo met Bredevoort. In 2019 werd daarvoor een eerste aanzet gegeven door middel van het tekenen van een intentie. Het idee is een route, de Spaanse Weg over Europa uit te zetten. Efforts, een orgaan van de Europese Unie is daarbij betrokken om het erfgoed van de gemeenschappelijke Europese geschiedenis uit te dragen naar een breder publiek. Vertegenwoordigers van Effort tekenden de intentie in 2019.

Burgemeester Bronsvoort was zaterdag een van de sprekers op het congres. Ze zei: “Het re-enactment evenement dat buiten in Groenlo gebeurt, is van het hoogste niveau. Dat wat er nu gebeurt is de basis om de geschiedenis te vertellen door storytelling. De beleving van de historie is steeds meer in de harten van de inwoners in Groenlo gekomen. We kunnen steeds meer laten zien, terwijl inwoners in het begin sceptisch waren: ‘moet je dit gaan naspelen?’”. Burgemeester Bronsvoort noemde Groenlo zaterdag de re-enactment hoofdstad van Europa.

Marjolein Houwer van de Slag om Grolle-organisatie en zelf enthousiast re-enactor sprak als laatste gast. Het evenement wordt voor de achtste keer gehouden en re-enactment groepen uit heel de wereld willen graag naar Groenlo komen. De reden is dat de organisatie authenticiteit nastreeft. “Dat schuurt echter wel met veiligheid en ondernemerschap”, vertelde ze. “Je kan bezoekers geen friet laten eten, want aardappels bestonden in die tijd niet. Er speelt ook geen muziekband op een podium om mensen te vermaken of is er geluidsversterking met boxen. En het heeft heel veel moeite gekost om winkeliers te laten aanhaken bij het evenement als de binnenstad ‘dicht zit’ voor de entreegelden: voor inwoners zijn de winkels moeilijk bereikbaar voor de boodschappen ”

De re-enactorgroepen betalen hun reis en de opbouw van hun spullen zelf. Alleen het verbruik van elektra, hout om te stoken, kruid voor op het slagveld, vlees (gesponsord door Vion) krijgen de re-enactors van de organisatie. “Er is heel veel samenwerking met de gemeente nodig om het evenement zo te laten groeien. Je moet dicht bij elkaar kunnen komen. Vrijwilligers en de ambtenaren werken beide overdag, maar steken beide hun vrije uren in. Als je elkaar begrijpt, komt het zover dat burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Porskamp in eigen tijd en op eigen kosten meegaan naar Palmanova. Daarmee zijn de banden aangehaald en dat kan dus alleen als je elkaar begrijpt waarvoor je het allemaal doet.”

In Palmanova in Italië komt elk jaar in september de geschiedenis tot leven tijdens de Rievocazione Storica. Re-enactors uit Groenlo nemen hieraan deel.



