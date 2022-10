BWO DS1 – HV Grol DS1

GROENLO – Zaterdagavond reisden de handbaldames van HV Grol naar Deurningen om daar te spelen tegen de kampioen van vorig seizoen (geen promotie) BWO uit Hengelo.

HV Grol begon goed voorbereid (na een lekkere taart vanwege de verjaardag van Lise) aan de wedstrijd. De sterke punten bij de tegenstander waren goed doorgesproken. Toch was het BWO dat na het eerste fluitsignaal de lakens uitdeelde en zich naar een 6-1 voorsprong speelde. Hierna kreeg HV Grol in de dekking meer grip op de opbouwspeelsters van BWO, terwijl het aanvallend kansen kreeg om te scoren en dit ook deed. Hierdoor kwam het knap terug in de wedstrijd en werd de stand 10-9. Net voor rust wist BWO nog twee keer te scoren en werd er met een stand van 12-10 van helft gewisseld. Er werd doorgenomen dat er nog volop kansen waren voor een goed resultaat, daarmee ging HV Grol de tweede helft in.

In het begin scoorden beide teams een keer (13-11). Hierna kreeg HV Grol het aanvallend moeilijk, het kwam niet meer aan het niveau van de laatste weken toe en ook het onnodige balverlies kwam het spel niet ten goede. BWO profiteerde hiervan en speelde zich van 13-11 naar 19-11. De ‘Slag om Grolle’ werd in deze fase verloren en de achterstand kwam het team niet meer te boven. De inzet was prima maar vaak te gehaast waar het spel niet beter van werd. Het tweede deel van de tweede helft kon HV Grol het tij niet keren en uiteindelijk werd de eindstand 25-16 voor BWO. Een off-day in de tweede helft van HV Grol.

Dit mogen de dames snel vergeten, lering trekken van de dingen die niet goed gingen en zich weer opmaken voor de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Olympia 2 uit Hengelo.

