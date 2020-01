Oost Gelre start met nieuwjaarsduik

OOST GELRE – De vierde nieuwjaarsduik in de gemeente Oost Gelre werd woensdag 1 januari om klokslag 12.00 uur gehouden in de recreatievijver van de Zwarte Cross in Lievelde.

Terwijl de buitentemperatuur net iets boven het vriespunt lag begonnen de ongeveer honderd deelnemers met een warming-up en rende daarna op aftellen het ijskoude water in.

De deelnemers konden allemaal genieten van gratis erwtensoep en een warme Unox muts!

De nieuwjaarsduik wordt georganiseerd door ‘Nieuwjaarsduik Oost Gelre’.