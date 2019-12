Zonnige en druk bezochte editie Marveld ATB-tocht

GROENLO – Maandag 30 december werd voor de 24ste keer de Marveld ATB-tocht gereden. De tocht wordt jaarlijks georganiseerd door Ren- en Toerclub Groenlo (RTCG). De toerclub kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de jaarlijkse Marveld ATB-tocht. Bij deze mountainbiketocht fietsen de deelnemers over bospaden, zandwegen en erven in de omgeving van Groenlo, Lievelde, Zwolle, Holterhoek en het Zwillbrock. Van heinde en verre kwamen de fietsers naar Groenlo toe om het jaar sportief en gezellig af te sluiten.

Ook wisten veel Duitse deelnemers Groenlo weer te vinden. Van de maar liefst 1.300 deelnemers dit jaar komt ongeveer 40% uit Duitsland. De traditionele doorkomst dwars door die Kneipe in het Zwillbrock is één van de hoogtepunten van de tocht. Onder gejuich van de aanwezige cafégasten fietsen de deelnemers door de kroeg waarna men even uit kan rusten tijdens de pauze.

Ruim 40 vrijwilligers waren in touw om alles in goede banen te leiden. Met name door de logistieke aanpassingen bij startlocatie ‘De Blanckenborg’ was er een goede doorstroming. Niemand heeft lang moeten wachten.

De route lag er perfect bij, want het was zonnig en droog. De afgelopen dagen was dit ook al het geval waardoor de meeste modderpoelen waren verdwenen. Met dank aan de vele grondeigenaren waren er door de RTCG drie afstanden uitgezet: 35, 49 en 60 km.

De RTCG kijkt nu al uit naar de jubileumeditie van 2020 wanneer de tocht voor de 25e keer wordt georganiseerd.