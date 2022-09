Open monumentendag in Oost Gelre

OOST GELRE – Het komend weekend is het Open Monumentendag. In de gemeente Oost Gelre zijn de volgende monumenten te bezichtigen.

Zaterdag 10 september

Gols Station, Stationslaan 11 Groenlo

Aan de achterzijde van Stationslaan 11 staat al enkele jaren een tent waarin Stichting Gols druk werkt aan verschillende voertuigen. De tent is geopend voor geïnteresseerden.

U kunt kijken naar:

Een locomotief. Deze zit in de opbouwfase. U krijgt al een beetje een beeld hoe de locomotief eruit gaat zien.

De Breslau, het personenrijtuig uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Hier is Stichting Gols de afgelopen winter, aan één zijde, begonnen met demonteren van de binnenbetimmering.

Daarnaast wordt buiten gewerkt aan de spooruitbreiding. U krijgt uitleg over hoe het buitenterrein eruit moet komen te zien.

Stoomhoutzagerij Nahuis, Winterswijkseweg 47 Groenlo

Stoomhoutzagerij Nahuis dateert uit het eind van de voorlaatste eeuw en is voortgekomen uit een radmakerij, die reeds in 1850 bestond. Tijdens Open Monumentendag wordt u meegenomen door het museum en ziet u de techniek en ambacht die bij deze houtzagerij komt kijken.

Kijk voor meer informatie op http://stoomzagerij.nl/

Molen Hermien, Varsseveldseweg 88 Harreveld

Molen Hermien, een blikvanger langs de N18, zal bij voldoende wind weer draaien. Kom gerust aan om te zien hoe dit monument aan de rand van de gemeente werkt.

Calixtusbasiliek, Kerkwal 1 Groenlo – Nationale Orgeldag

Al een aantal jaren organiseert het Comité Open Monumentendag Oost Gelre tevens de Nationale Orgeldag. Veel kerken in Oost Gelre hebben daar aan meegedaan. Dit jaar is voor een andere aanpak gekozen. Namelijk het roulatiesysteem. Dat wil zeggen dat alle activiteiten elk jaar slechts op één plek plaatsvinden. In dit geval is dat de Calixtusbasiliek in Groenlo met zijn unieke Ademaorgel. Volgend jaar kan weer een andere locaties worden gekozen.

Het programma in de Calixtusbasiliek

Jan Offenberg biedt een drietal activiteiten aan op de koor- en orgelzolder van de basiliek:

1. Uitvoerige informatie over het unieke Adema orgel

2. Korte bespelingen van het orgel

3. U krijgt de mogelijkheid om als bezoeker het orgel zelf te bespelen. Graag hiervoor vooraf aanmelden via: 06- 10798401

Openingstijden koor- en orgelzolder

• 10.30 – 12.30 uur

• 13.30 – 15.30 uur

Zondag 11 september

Bloemencorso Lichtenvoorde

Vanaf 14.00 uur trekt het bloemencorso weer door de straten van Lichtenvoorde. Sinds begin dit jaar staat de Corsocultuur op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO!

