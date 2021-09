Opening Vitaal Sportpark op 1 oktober

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Het kan niemand op sportpark De Treffer van Longa’30 de afgelopen maanden ontgaan zijn: de bouw van het 1.250 m2 grote multifunctionele Vitaal Sportveld. Na een lange periode van voorbereiding en maanden van bouwen met de inzet van vele vrijwilligers is de nieuwe beweegplek voor alle inwoners van Lichtenvoorde klaar. Een plek waar iedereen verantwoord kan sporten en bewegen. Van jong tot oud. Op vrijdag 1 oktober is de feestelijke officiële opening voor genodigden.

Multifunctioneel sport- en beweegcomplex

Het Vitaal Sportpark is een toekomstbestendig, multifunctioneel sport- en beweegcomplex waar alle inwoners van Lichtenvoorde onderdak kunnen vinden. Van scholen, (sport)verenigingen, het bedrijfsleven tot zorgorganisaties. Er is een uitdagend en veelzijdig bewegingsaanbod met beweegvaardigheden die terugkomen in elke sport. Voor elk niveau en elke leeftijd. “Het is een geweldige plek om te werken aan je fitheid en gezondheid, een plek waar je mensen ontmoet en waar je plezier beleeft”, aldus Ruud van Dongen, kartrekker van de werkgroep voor het Vitaal Sportpark en actief in de jeugdopleiding van Longa’30. “Want plezier staat voorop. Het is voor iedereen interessant, voor top- tot breedtesport, revalidatie, vitaliteitsprogramma’s in het bedrijfsleven en beweegprogramma’s en beweegvormen voor jongeren en ouderen. Ik ben er trots op dit project te begeleiden.”

Gefaseerde uitrol

Diverse participanten, zoals verenigingen, de overheid, organisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven en vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de officiële opening op 1 oktober aanstaande. Tijdens de opening van het park, dat door Vario Fields is ontworpen en gerealiseerd, zijn diverse demonstraties op het ‘beachveld’ en de kunstgrasbaan. “De eerste reacties zijn zeer enthousiast,” aldus Ruud van Dongen. “De komende maanden organiseren we clinics voor alle trainers en leiders van Longa’30 over de mogelijkheden van het Vitaal Sportpark. Ook zijn we bezig met een plan voor het beheer en de exploitatie zodat andere verenigingen en partijen vanaf begin 2022 ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Alleen zo kunnen we er samen een ‘vitaal sportpark’ van maken.

Unieke samenwerking

Met het Vitaal Sportpark wil Longa’30 sport en bewegen integreren in de lokale maatschappij. “We vinden het belangrijk als voetbalvereniging een schakel hierin te zijn en willen jong en oud in de gelegenheid stellen te werken aan een actieve gezonde leefstijl, participatie en sociale erkenning”, aldus Marcel Eekelder, voorzitter van Stichting Accommodatie Beheer. “In het Vitaal Sportpark komt dit allemaal samen. Het project is een unieke samenwerking waar alle betrokkenen trots op mogen zijn. Het is een betekenisvolle, sportieve ontmoetingsplek voor heel Lichtenvoorde!”

