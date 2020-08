Pumptracktoer Oost Gelre krijgt vervolg

Toer gaat 2 september van start in Mariënvelde

OOST GELRE – Vorig jaar werd de ‘pumptracktoer’ georganiseerd. Vanwege de enthousiaste reacties van jong en oud krijgt dit nu een vervolg! Inmiddels is er een container gekocht met daarin een mobiele pumptrackbaan, fietsen en helmen”. Op woensdag 2 september opent wethouder Bart Porskamp de baan in Mariënvelde.

Wat is pumptrack?

Een pumptrack is een aaneengesloten parcours van bulten en kombochten. De pumptrack lijkt op een kruising van een BMX-baan en een skatepark. Naast fietsen is het parcours ook geschikt voor skateboards, inline skates en stunt steps.

Wethouder Bart Porskamp: “Dit is een ontzettend mooi en sportief initiatief. Het zorgt voor veel plezier bij jong en oud. De reacties van vorig jaar waren zo enthousiast, dat we besloten hebben hier nu een vervolg aan te geven. In elke kern kunnen inwoners gebruik maken van de baan zolang deze daar ligt.”

Planning

De baan ligt telkens 4 weken in een kern. Daarna verhuizen we de baan weer naar de volgende plek. De planning is:

Mariënvelde: 2 september t/m 29 september 2020

Zieuwent: 1 oktober t/m 29 oktober 2020

Harreveld: 3 november t/m 26 november 2020

Lichtenvoorde: 1 april t/m 29 april 2021

Vragender: 4 mei t/m 27 mei 2021

Groenlo: 1 juli t/m 29 juli 2021

Lievelde: 3 augustus t/m 31 augustus 2021

