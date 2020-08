Jasper Schovers neemt minder valide vissteiger in gebruik

GROENLO – Zondagmorgen 23 augustus werd de niets vermoedende Grolse jeugdvisser Jasper Schovers verrast met een nieuwe vishengel door Erik Mentink , voorzitter van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV). Dit omdat Jasper de minder valide visplek als eerste visser in gebruik heeft genomen.

Jasper die sinds enkele weken gebruik moet maken van een rolstoel vanwege een gebroken enkel viste die zondag al voor de tweede keer op de minder valide vissteiger. “Ideaal deze beide minder valide vissteigers, anders had ik niet veilig kunnen vissen”, aldus Jasper.

De geste van de geschonken nieuwe hengel door de GHV werd zeer gewaardeerd en natuurlijk meteen uitgeprobeerd. Inmiddels zijn de beide visplekken aangemeld voor de Visplanner app en binnenkort komt er ook nog een speciale minder valide parkeerplek in de Kloostertuin. “We gaan beide visplekken nog verder uittesten of ze veilig genoeg zijn en of de reling hoog genoeg is. Alles is in goede samenwerking gegaan met de gemeente Oost Gelre en Groenlo mag zich gelukkig prijzen met deze twee visplekken voor mensen die minder goed ter been zijn. Een echte aanwinst voor het vissen in de stadsgracht”, aldus de voorzitter van de GHV.

