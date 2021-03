Slag om Grolle 2021 verplaatst naar oktober 2022

Deel dit bericht

GROENLO – Het is een van de meest in het oog springende evenementen in de gemeente Oost Gelre: de Slag om Grolle, die gewoonlijk tweejaarlijks wordt georganiseerd in en rond Groenlo.

Ook in oktober 2021 zou de Slag om Grolle weer gehouden worden. Het bestuur van de organiserende stichting heeft echter besloten om vanwege de onzekere omstandigheden rond corona het evenement pas in 2022 te organiseren, en wel op 21, 22 en 23 oktober.

De Slag om Grolle staat voor een kwalitatief hoogwaardige ervaring voor deelnemers en publiek. En binnen de huidige omstandigheden is er te veel onduidelijkheid om deze kwaliteit te bereiken, aldus het stichtingsbestuur. ,,Daarbij wegen we mee dat de Slag om Grolle een erg internationaal evenement is, en de situatie ook in het buitenland te onzeker is”, aldus voorzitter Edwin Grothe van de stichting, die er met hulp van inwoners van Groenlo en veel vrijwilligers elke keer weer in slaagt Groenlo in zeventiende-eeuwse stijl om te toveren.

De stichting had gehoopt dit jaar zeventig groepen uit zestien landen te kunnen verwelkomen, en daar ook al een eerste selectie voor gemaakt. Van de kant van handelaren in historische spullen en artiesten was de belangstelling voor het evenement eveneens weer erg groot. Ook leerkrachten en amateurfotografen moeten voor deze gelegenheid om levende geschiedenis met eigen ogen te aanschouwen, nog een tijdje geduld uitoefenen.

De komende weken zal de organisatie met iedereen die reeds betrokken is contact opnemen over de gevolgen die uitstel van het evenement heeft.

De Slag om Grolle zou dit jaar voor de achtste keer gehouden worden. In 2019 was het historische spektakel dat over drie dagen wordt uitgesmeerd, goed voor zo’n 25.000 bezoekers. Zo’n 1400 re-enactors uit heel Europa, maar ook uit Australië en de Verenigde Staten waren van plan om naar Groenlo te komen.

