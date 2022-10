Slag zet Grolle weer in vuur en vlam

GROLLE/GROENLO – Nog enkele weken, en dan keert Groenlo weer terug naar de zeventiende eeuw. Net als in 1627 wordt het Achterhoekse vestingstadje dan weer bezocht door musketiers, piekeniers, kanonniers, marketentsters, sjacheraars, marskramers en gespuis van allerlei allooi. En door duizenden belangstellenden, die zich aan de taferelen in dat stadje kunnen vergapen.

Het authentiek nabootsen van een veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog met zigzagloopgraven, aanstormende ruiters, kanonschoten en blokken met piekeniers is een hoogstandje dat bijna nergens wordt vertoond. Niet zo vreemd dat de burgemeester van Oost Gelre de plaats Groenlo enkele jaren geleden al uitriep tot de ‘re-enactment capital of Europe’. Bijna nergens is de beleving zo intens als in Groenlo, waar de driedaagse belegering zo authentiek mogelijk wordt herhaald. Op het terrein waar die zich bijna vier eeuwen geleden ook afspeelde. Het stadje prijst zich gelukkig met een deelname van zo’n 1500 geselecteerde re-enactors uit vijftien landen (onder meer Spanje, Polen, Finland en Malta).

En dat is alleen nog maar het ‘militaire’ onderdeel van het evenement, dat veel meer omvat. Want inmiddels kent bijna elke straat in de binnenstad een of meer groepen inwoners, die met elkaar een aspect van de zeventiende eeuw uitbeelden. In van oude schilderijen afgekeken voorbeelden steken ze zich in authentieke kleding, om als stadsboer, ambachtsman, zwerver of artiest de historie te doen herleven. Ze worden daarbij terzijde gestaan door tientallen handelaren en artiesten, door de organisatie ingehuurd om voor drie dagen reuring in de veste te zorgen.

Voor kinderen is er een uitgebreid programma, waarvoor onder meer de leden van Scouting zich inspannen. Veel bezoekers blijven tot in de avonduren, om niets van de fakkeloptocht (zowel vrijdag als zaterdag) te hoeven missen.

Fotografen zullen zich weer verdringen langs het schootsveld, en wie de mooiste resultaten daarvan wil zien kan terecht in de Mattelier, waar de foto’s op een groot scherm vertoond zullen worden. Maar er gaat natuurlijk niets boven een wandeling langs de kampementen langs de stadsgracht, waar de sterke verhalen gecombineerd worden met (door het bedrijfsleven gesponsorde) stoofpotten en versnaperingen, die ook in 1627 al voorhanden waren.

Voor meer informatie over het evenement, toegangskaarten, lijsten met deelnemers en handelaren zie: www.slagomgrolle.nl

