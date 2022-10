Muurschildering voor prijswinnaar Jos Spijkers onthuld

DOETICHEM – In het Amphion Cultuurbedrijf, locatie Hofstraat 2 is een muurschildering onthuld van theatermaker en schrijver Jos Spijkers. Hij won in 2021 de Gelderse Bokaal, een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Naast een bedrag van € 5.000 won hij een persoonlijk kunstwerk in de vorm van een muurschildering. Dit werk werd gemaakt door Rosalie de Graaf en is vanaf nu te bewonderen in zijn ‘thuistheater’ Amphion.

Theatrale documentaires

Jos Spijkers is regisseur en artistiek leider van Stichting ’t Zwerk en maakt documentair theater. Op 6 december 2021 werd hij verkozen als winnaar van de Gelderse Bokaal vanwege zijn rol als pionier op het gebied van cultuurparticipatie. De jury prees de manier waarop hij samenwerkt met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Denk aan daklozen, gedetineerden, de Molukse gemeenschap, kinderen met een beperking, asielzoekenden, ouderen met dementie en cliënten uit de psychiatrie. In zijn theatrale documentaires zijn authenticiteit, actuele en maatschappelijke omstandigheden leidend.

Muurschildering

Street artist Rosalie de Graaf, ook bekend onder haar artiestennaam RoosArt, maakte een meer dan levensgroot portret van een stralende Jos Spijkers, die zijn handen wijd openstrekt en zijn ogen sluit.

Alsof hij het applaus van het publiek dankbaar en tegelijk bescheiden over zich heen laat komen. De muurschildering is te zien in het entreegebied van zijn ‘thuistheater’, in het Amphion Cultuurbedrijf aan Hofstraat 2 in Doetinchem.

Jos Spijkers: “Ik ben heel blij met het feit dat mijn inspanningen zijn opgemerkt. Deze prijs zie ik daarom als een bijzonder eerbetoon. Een mooie keuze om de muurschildering aan te brengen bij Amphion Cultuurbedrijf, een plek waar al veel van mijn voorstellingen te zien zijn geweest.”

De Gelderse Bokaal

De Gelderse Bokaal prijs wordt eens in de twee jaar door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en een persoonlijk kunstwerk.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

