‘Steek zetten’, Volgende week carnaval.

GROENLO – De thermometer gaf zaterdag 13 graden. Een week voordat het carnavalsfeest losbarst in de Grolse Veste, werden op deze dag bij de Prins Edwin II en Adjudant Robby de steken in de voortuin geplaatst.

Voordat zo’n steek in de tuin staat moeten eerst de gaten in de voortuin geboord worden. De grote steek wordt niet alleen geplaatst op een plek die voor een voorbijganger meteen in het oog valt. Het is ook makkelijk voor de Prins en Adjudant om de weg in het donker naar huis terug te vinden na een carnavalsavond. Dat het bord in het donker goed opvalt komt door de verlichting die rondom de steek is geplaatst. Op het moment dat de stekker in het stopcontact gaat (dit gebeurd door de adjudant en Prins) en dan vooral als de lichtjes gaan branden, barst de muziek los met ‘De Knolle oet Grolle’.

“Wat een grote opkomst is het vandaag. Ik wist niet dat er zoveel zouden komen”, aldus adjudant Robby.

Het carnavalsfeest in de Grolse Veste start aanstaande vrijdag met het scholencarnaval.

Foto: Marcel Houwer