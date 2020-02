Grol fier aan kop in derde klasse A 

GROENLO – De hoofdmacht van Grol kan en mag zich gaan opmaken voor de carnavals-driedaagse in het komende weekend. Door zelf in eigen huis met 4-1 te winnen van Luctor et Emergo uit Almelo en mede dankzij het 0-1 verlies van naaste concurrent Reutum op eigen terrein tegen TVO uit Beckum, heeft Grol als koploper in de derde klasse A na vijftien gespeelde wedstrijden inmiddels een voorsprong genomen van acht punten op de nummer twee. In de op het sportpark Den Elshof gespeelde wedstrijd was Grol vanaf het beginsignaal heer en meester en mag Luctor et Emergo blij zijn dat de blauw-witte equipe van trainer/coach Sander Hoopman het aantal gescoorde doelpunten bij een eindtotaal van vier liet. Grol speelde niet geheel in de vertrouwde basisformatie. Dit omdat linkerspits Tycho Riteco vanwege een vakantietrip afwezig was en werd vervangen door Myron Baten.

Twee bijzonderheden kenmerkten dit vijftiende competitieduel in de zogenoemde ‘Twentse derde klasse’. Allereerst was dat de onstuimige wind, die als storm Dennis over het veld raasde en daarmee de volle negentig minuten een grote, ongewenste invloed had op het vertoonde spel. Daarnaast was het scheidsrechter Olaf Wiggers uit Enschede, die voor een opvallende rol zorgde. Dit door vóór aanvang van de wedstrijd aan te geven dat hij niet gediend was van het inzetten van Bart Lucassen van Grol als zijn assistent-scheidsrechter. Een incident in het verleden tijdens een door hem geleide wedstrijd van Grol 1 zou hiervoor de reden zijn. Een vreemde gang van zaken, omdat deze 47-jarige referee niet bevoegd is om op persoonlijke titel een dergelijke, noem het gevoelsbeslissing te nemen. In Grolkringen met assistent-scheidsrechter Bart Lucassen voorop had men niet de behoefte om op het persoonlijke theatergedrag van de scheidsrechter in te gaan en liet de bereidwillige keeperstrainer Tjiko Wolberink als invaller de grensrechtervlag ter hand nemen.

In de wedstrijd zelf nam Grol reeds na vier minuten spelen een 1-0 voorsprong. Een hoekschop van Dudu werd door topscorer Luc Berentsen snoeihard ingekopt. Na enkele door Wouter Rexwinkel en Luc Berentsen gemiste kansen, werd in de 21e minuut een schitterende aanval met een doelpunt afgerond. Het betrof hier een fraaie combinatie tussen Luc Berentsen en Thomas Porskamp, die door laatstgenoemde met een schitterende lob werd afgerond: 2-0. Tegenstander Luctor et Emergo, dat in de derde klasse A de ploeg is met de meeste tegendoelpunten, kreeg pas enkele minuten vóór rust een tweetal kansen. Na drie minuten spelen in de tweede helft was het Myron Baten, die een koppende Mart Zieverink op maat bediende: 3-0. De vierde en laatste goal kwam in de 56e minuut tot stand, waarbij Wouter Rexwinkel de aangever was en Luc Berentsen succesvol uithaalde. Ondanks talrijke mogelijkheden wist Grol niet meer te scoren en kon Luctor et Emergo via een door Mick Schorn in de 64e minuut benutte strafschop -naar aanleiding van een door Mart Willemsen begane overtreding- alsnog tegen te scoren. Eindstand: 4-1.

Gele kaarten in deze wedstrijd waren er voor Kevin Damhuis van Luctor et Emergo en Mart Willemsen van Grol.

Opstelling Grol 1:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Mart Willemsen (71e min. Teun Pasman), Thomas Porskamp en Myron Baten;

Midden: Roel Bruins, Mart Zieverink en Eduardo de Sousa Cavalcante;

Voor: Wouter Rexwinkel, Luc Berentsen (68e min. Quint Kristen) en Michel Kamphuis (80e min. Rutger van Schijndel)).

Uitslagen derde klasse A:

Reutum 1 – TVO 1 0-1

Saasveldia 1 – DSVD 1 0-4

RSC 1 – Losser 1 2-2

Borne 1 – MVV ’29 1 0-0

Grol 1 – Luctor et Emergo 1 4-1

Stand derde klasse A:

Grol 1 15 wedstrijden 39 punten Reutum 1 15 wedstrijden 31 punten Avanti W 1 15 wedstrijden 30 punten MVV ’29 1 15 wedstrijden 28 punten De Tukkers 1 15 wedstrijden 23 punten TVO 1 15 wedstrijden 22 punten WVV ’34 1 14 wedstrijden 20 punten Luctor et Emergo 15 wedstrijden 20 punten Saasveldia 1 15 wedstrijden 18 punten DSVD 1 15 wedstrijden 17 punten Losser 1 15 wedstrijden 14 punten Borne 1 15 wedstrijden 13 punten LSV 1 14 wedstrijden 11 punten RSC 1 15 wedstrijden 10 punten

Na de inhaalwedstrijd WVV ’34 1 – LSV 1 op zondag 1 maart a.s., vindt de eerstvolgende competitiewedstrijd van Grol 1 plaats op zondag 8 maart a.s. Voor die dag staat in Glanerbrug de uitwedstrijd tegen Avanti Wilskracht op het programma. Aanvang: 14.00 uur.



Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer