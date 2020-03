Taste Akoestisch met: Sean Gascoigne en zijn Traveling Troupe!

GROENLO – Op zondag 8 maart is er weer een akoestische middag in Taste. Nadat zijn vader, Alan, al met Ralph de Jongh bij Taste stond (en ja, die komen in mei ook weer terug) nu zoon Sean Gascoigne. En hij komt niet alleen, hij komt met Singer Songwriters uit zijn Traveling Troupe!

Sean Gascoigne is als een muzikale octopus; hij speelt gitaren, speelt op z’n basedrum, snare en zingt tegelijkertijd vanuit zijn hart. Zijn muziek is snel, langzaam, luid, zacht, mooi en lelijk, zijn teksten zijn bitterzoet met een cynisch en donker randje. Zijn shows zijn grappig, onhandig, sarcastisch en echt. Hij zal zijn kleine akoestische setup en natuurlijk zijn EP’s brengen; platen die hij helemaal alleen in zijn thuisstudio heeft gemaakt, waarbij hij alle instrumenten zelf bespeelde en laag na laag qua geluid creëerde. Sean Gascoigne, de geluidsschilder.

Na afgelopen voorjaar en zomer Europa rondgetourd te hebben met een groep akoestische muzikanten weer lekker terug op de Achterhoekse bodem.Het blijft nog even een verrassing wie Sean meeneemt maar reken op een aantal retegoeie internationale akoestische muzikanten, van indie tot pop en van tot rock tot folk.

Zondag 8 maart Aanvang 1600 uur Entree vrij!