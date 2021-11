Vaste locatie boosterprik in Lichtenvoorde

OOST GELRE –De GGD’en beginnen versneld met extra vaccinaties tegen corona, de zogeheten boostervaccinaties. Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland is gekozen voor 4 vaste vaccinatielocaties en satellietlocaties door de regio. De satellietlocaties zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen zo dichtbij huis als mogelijk gevaccineerd kunnen worden.

Apeldoorn, Harderwijk, Oost Gelre en Wehl worden de vaste locaties in onze regio. Daarnaast staan ze met de satellietlocaties één week in iedere gemeente die geen vaste locatie heeft. Dit is een ‘tour’ van twee maanden om alle gemeenten aan te doen. Na die twee maanden volgt er een nieuwe ronde.

De satellietlocaties verschillen van de pop-up locaties bij de vaccinatietour doordat we één week op dezelfde locatie in een gemeente staan in plaats van één dag. Daarnaast staan we bij de satellietlocaties op grotere locaties zodat we meer mensen kunnen vaccineren.

De vaste vaccinatielocatie in Oost Gelre opent op maandag 29 november en is gevestigd in de voormalige Jorisschool aan de Varsseveldseweg 8-12 in Lichtenvoorde. Alle vaccinatielocaties zijn geopend van 08.00 tot 19.30 (ingaande op maandag 29 november).

Vanaf donderdag 18 november worden de eerste uitnodigingsbrieven verstuurd naar mensen die zijn geboren in 1931 of eerder. Na ontvangst van de uitnodigingsbrief kunnen zij een afspraak maken voor de boostervaccinatie.

Wacht op uw uitnodigingsbrief vóórdat u een afspraak maakt.

