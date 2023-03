Vermoedelijk drugsafval gevonden in buitengebied Vragender

VRAGENDER/OOST GELRE – In de nacht van 19 op 20 maart 2023 zijn op de Maneschijnweg in Vragender twee IBC Containers gedumpt met vloeistof dat vermoedelijk afkomstig is van een drugslab. Er hing een zoete, chemische geur rondom de vaten, dat ruikt naar anijs. Waarschijnlijk zijn dit vaten met drugsafval van de productie van synthetische drugs (o.a. XTC en Amfetamine). De vaten lekten niet, er is geen sprake van bodemverontreiniging en de vaten zijn zo snel mogelijk verwijderd. Van de inhoud worden diverse monsters genomen om aan te tonen om welke stoffen het gaat.

De vaten zijn zo zwaar dat ze vermoedelijk zijn vervoerd in een vrachtwagen of bestelwagen. In de wagen worden de vaten voorzien van een spanband. Het uiteinde van de spanband wordt dan aan een boom bevestigd. Daarna rijdt de wagen weg en valt het vat eruit.

De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden

Het kan natuurlijk zijn dat iemand de afgelopen dagen op de Maneschijnweg heeft gereden en wel iets heeft gezien. Of misschien heeft iemand hier gereden met een dashcam. In dat geval vragen we diegene om die informatie en/of beelden te delen met de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Andere informatie die kan helpen in het onderzoek naar deze dumping is ook welkom.

Drugsafval is een groot en hardnekkig probleem

Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre: “Het dumpen van drugsafval is een groot en hardnekkig probleem. Het gaat om giftige stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en natuur. We hadden nu al even niet gehoord van zo’n drugsdump. Maar al horen we even niets, we weten allemaal dat het er nog altijd is, dat blijkt nu wel weer. In Oost Gelre zijn er gelukkig oplettende inwoners die ons kunnen tippen als zij verdachte situaties zien. Daar zijn we altijd heel blij mee. In de kernen heeft dat al meermalen succes gehad. Helaas is de dump nu in het buitengebied gedaan, dat minder dichtbevolkt is.”

Rekening voor ons allemaal

De kosten van het opruimen van drugsafval kunnen flink in de papieren lopen. De kosten voor het opruimen van het drugsafval loopt vermoedelijk in de tienduizenden euro’s. De gemeente betaalt in eerste instantie het opruimen en vraagt vervolgens hiervoor subsidie aan bij de Provincie Gelderland. De Provincie Gelderland zal (een deel) van de kosten vergoeden. Uiteindelijk betalen we met z’n allen deze rekening. Daarmee is het van groot belang voor iedereen dat we de productie van drugs en het dumpen van het afval tegengaan.

Melden loont. Altijd!

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en aan te pakken. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners, bedrijven en instellingen doen. Als we een melding ontvangen, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. U krijgt altijd een terugmelding, tenzij u anoniem de melding doet.

Situaties waarbij u het vermoeden heeft dat er iets niet helemaal klopt, kunt u bij de politie melden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Direct verdachte en/of levensbedreigende situaties kunt u melden via 1-1-2.

Op de website van de gemeente staan ook diverse tips, onder andere hoe je een drugslab en hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl/veiligheid-en-ondermijning). Via ondermijning@oostgelre.nl kunt u uw tips over verdachte situaties (niet zijnde spoed) ook bij de gemeente achterlaten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl